入境處明起設服務站　供市民自助領取特區護照 (18:00)

現時特區護照申請人可於灣仔入境處總部及6間分區辦事處的服務櫃枱領取護照。入境處表示，將於10月30日分階段推出「領取護照服務站」。合資格申請人在填寫特區護照申請書時，除現有的領取方式，可選擇於首階段設置在入境處總部或西九龍辦事處的「領取護照服務站」以自助形式領取特區護照。

選擇在服務站領取特區護照的申請人，需提供可接收短訊的流動電話號碼，入境處將於領證期限前以短訊方式通知申請人有關領證安排。當領證時，申請人在服務站只需以香港永久居民身分證及其指模確認身分，便可領取新護照。如申請人持有舊的電子護照或電子簽證身分書，須按指示把舊證件放入服務站註銷。註銷後，服務站會把舊證件退回申請人，並送出新護照。

另外，入境處亦推出海外領取特區護照的新措施。居於海外或身處香港的申請人，明起無論以任何形式遞交特區護照申請，均可選擇在中國駐外國的使領館領取護照，處理時間一般為收妥所需文件後的5個工作日（不包括送遞護照所需時間）。

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