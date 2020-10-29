疫下遙距工作普遍　調查：僅13%受訪僱員獲網絡安全資訊 (14:55)

「香港中小企遙距工作網絡安全應用調查」分企業及個人兩部分，共收到1750份回應。結果發現，72%受訪個人有實行遙距工作，整體79%是因為疫情才開始，其中90%的導師表示，因為疫情才開始遙距工作。而所謂遙距工作，60%的受訪者是使用視像會議，其次為電郵（52%）及遙距操作桌面（43%）。

雖然大部分受訪個人有實行遙距工作，但62%受訪者指出，並無提供相關培訓，收到網絡安全相關的資訊的更只得13%，其中絕大部分有遙距工作的職業如導師，更只得3%有收到相關資訊。

黃家偉理解中小企欠缺資源做網絡安全，強調培訓為最重要，可善用政府Cybersec Infohub協作平台及香港電腦保安事故協調中心的網絡保安資訊平台，向技術專才取得意見。他又提醒若公司容許員工利用自攜電子設備工作，要制訂合適政策，以確保軟件的版本合時，可抵擋攻擊，以免出現漏洞。

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