疫下遙距工作普遍　調查：僅13%受訪僱員獲網絡安全資訊 (14:55)

新型冠狀病毒疫情下，不少香港企業採取遙距工作安排，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）今年8月中向企業及個人進行「香港中小企遙距工作網絡安全應用調查」，發現72%受訪者實行遙距工作，當中近八成是因為疫情才開始實行。不過，整體只得13%的僱員表示有收到與網絡安全相關的資訊。HKIRC行政總裁黃家偉表示，網絡保安程度在於人的認知，再好的防毒軟件、安全政策，若人員不小心使用，仍會有風險，建議企業為員工做適當的培訓，並善用政府及公營機構的網絡保安資訊平台取得支援。
「香港中小企遙距工作網絡安全應用調查」分企業及個人兩部分，共收到1750份回應。結果發現，72%受訪個人有實行遙距工作，整體79%是因為疫情才開始，其中90%的導師表示，因為疫情才開始遙距工作。而所謂遙距工作，60%的受訪者是使用視像會議，其次為電郵（52%）及遙距操作桌面（43%）。
雖然大部分受訪個人有實行遙距工作，但62%受訪者指出，並無提供相關培訓，收到網絡安全相關的資訊的更只得13%，其中絕大部分有遙距工作的職業如導師，更只得3%有收到相關資訊。
黃家偉理解中小企欠缺資源做網絡安全，強調培訓為最重要，可善用政府Cybersec Infohub協作平台及香港電腦保安事故協調中心的網絡保安資訊平台，向技術專才取得意見。他又提醒若公司容許員工利用自攜電子設備工作，要制訂合適政策，以確保軟件的版本合時，可抵擋攻擊，以免出現漏洞。
其他報道：外判清潔商表現零分仍中標 申訴專員促食環署檢討監管機制
相關字詞﹕遙距工作 網絡安全 香港互聯網註冊管理有限公司 新型冠狀病毒 編輯推介