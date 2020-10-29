外判清潔商表現零分仍中標　申訴專員促食環署檢討監管機制 (13:30)

申訴專員公署主動調查發現，食環署監管外判街道潔淨服務外判商的「扣分制」及「失責通知書」，未能發揮阻嚇作用。公署指出，食環署自2019年4月採用新招標機制後，至今年3月共批出14份街道清潔服務合約，各合約承辦商的「過往服務表現」評分只有0至3分（7.5分最高），建議食環署研究糾正外判服務欠佳的情況，其中可考慮將「服務欠佳」納入「扣分制」，並檢討扣減服務月費的機制。
申訴專員趙慧賢引述食環署指出，獲發「失責通知書」愈多的承辦商，「過往服務表現」評分會愈低，可能影響日後中標機會，惟報告發現過往表現零分的承辦商仍能中標，趙慧賢表示關注有關機制是否有效起監管作用。
報告又指出，去年平均每份服務合約價值約1億元，但需扣減服務月費的個案中，每份合約平均被扣款約8萬元。
公屋遊樂設施維修需逾半年 做法不理想
另外，申訴專員公署調查發現，房屋署處理公共屋邨遊樂及健體設施的保養及維修時，有個案由房署職員發現至完成維修，需時超過半年；另有個別個案由房署職員發現設施損壞後，超過30日後才要求承辦商檢查，公署稱做法不理想。
報告發現，房署沒有為整套遊樂及健體設施保養及維修的每個程序設行動時限，只有部分設有行動時限。
趙慧賢建議，房署應為每個程序訂立合理行動時限，供職員跟進，以免可能有遺忘，又建議加強監察維修工程，考慮以電腦系統記錄發現設施損壞日期及完成日期等，以便監察。
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