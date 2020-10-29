外判清潔商表現零分仍中標　申訴專員促食環署檢討監管機制 (13:30)

申訴專員趙慧賢引述食環署指出，獲發「失責通知書」愈多的承辦商，「過往服務表現」評分會愈低，可能影響日後中標機會，惟報告發現過往表現零分的承辦商仍能中標，趙慧賢表示關注有關機制是否有效起監管作用。

報告又指出，去年平均每份服務合約價值約1億元，但需扣減服務月費的個案中，每份合約平均被扣款約8萬元。

公屋遊樂設施維修需逾半年 做法不理想

另外，申訴專員公署調查發現，房屋署處理公共屋邨遊樂及健體設施的保養及維修時，有個案由房署職員發現至完成維修，需時超過半年；另有個別個案由房署職員發現設施損壞後，超過30日後才要求承辦商檢查，公署稱做法不理想。

報告發現，房署沒有為整套遊樂及健體設施保養及維修的每個程序設行動時限，只有部分設有行動時限。

趙慧賢建議，房署應為每個程序訂立合理行動時限，供職員跟進，以免可能有遺忘，又建議加強監察維修工程，考慮以電腦系統記錄發現設施損壞日期及完成日期等，以便監察。

其他報道：業界料再有2至3間大型旅行社宣布停薪留職 涉逾千人

其他報道：新華旅遊全體300人停薪留職 12月起先行3個月 業界恐「保就業」完結釀結業潮