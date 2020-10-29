薪酬調查：本港僱員今年平均加薪1.4%　10年新低 (13:00)

調查訪問了92家來自15個不同行業的機構，共涉12.78萬僱員。今年有53.9%僱員被凍薪，比過去4年百分比（分別約15%至16.9%）大幅增加。

加薪幅度最高的行業為銀行、製造業及物業發展或管理，升幅介乎2.1%至2.2%。有94.6%企業表示，今年有發放非固定花紅，而平均金額亦比過去4年高，為1.77個月基本薪金，但金融服務業的非固定花紅金額大打折扣，比去年少約兩個百分點。

人力資源管理學會副會長孔于人指出，今年薪酬調整仍較爆發SARS的2003年（-0.2%），以及出現金融海嘯的2009年（0.6%）為高。調查估算，明年加薪幅度為1.7%，孔于人認為是最好的估算，仍視乎政府和企業需要有更好的危機處理，以及創造更佳的經濟環境。

他說，六成受訪機構申請「保就業」計劃，相信有助他們應對財務壓力，但之後要看行業和機構的應變能力，估計過年前後失業率會更高。

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