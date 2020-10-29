新冠肺炎｜本港今增3宗確診　一人屬此前染疫者同事 (14:10)

一宗新增本地個案為50歲女子（個案5312），居於土瓜灣樂民新村樂智樓，是之前一宗確診個案的同事，在上環兆英商業大廈工作，最後一日上班是10月23日。翻查資料，10月25日確診、居於將軍澳的個案5293亦在上環兆英商業大廈工作。衛生署表示，個案5293確診後，個案5312未有被界定為密切接觸者，故未被送入檢疫中心，個案5312於10月25日到普通科門診求診，留樣本檢測後確診。現時該公司約20名職員全部要送入檢疫中心。個案5312的同住家人已送入檢疫中心，暫未有人確診。

兩宗是輸入個案，5313於10月17日乘LH796由德國法蘭克福抵港；5314於10月18日乘CX883由美國洛杉磯抵港。

【12:14】消息稱，本港今日（29日）新增3宗新型冠狀病毒確診個案，包括此前確診個案5293的一名同事；今日不設疫情記者會。

個案5293是42歲男病人，屬源頭不明本地個案，他於上環兆英商業大廈工作。

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