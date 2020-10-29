食大閘蟹4注意　營養師提醒：大閘蟹忌與柿子濃茶同食 (12:45)

食大閘蟹4個注意事項：

1. 每周限吃1至2次 每次2隻以下

黃穎琳表示，大閘蟹每周最多吃1至2次，每次宜1隻起、2隻止。根據食安中心資料，每100克大閘蟹含約267毫克膽固醇。痛風患者發病時要避免進食大閘蟹；三高（高血壓、高血脂、高血糖）及腎病患者，要留意每次食用分量。

2. 揀清蒸 避免蟹膏蟹粉菜式

黃穎琳指出，雖然大閘蟹含膽固醇，不過脂肪含量低，若適量攝取，只要保持恆常運動及均衡飲食，不會影響健康。外出食大閘蟹宴時，應避免煎、炸、炒的菜式，或以蟹膏和蟹粉烹調的菜式，免攝取過多飽和脂肪，盡量選擇清蒸大閘蟹會相對健康。

3. 不宜跟柿子濃茶同食

大閘蟹不能與有高含量鞣質（Tannin，單寧）的食物同食，例如柿子，留意濃茶亦含鞣質。因鞣質會與蟹內蛋白質結合，產生不溶於水的沉澱物，影響消化能力，脾胃較弱的人會出現肚瀉、消化不良的狀況。

4. 宜配五穀類新鮮蔬果進食

黃穎琳建議，吃大閘蟹前後，可進食有助降低膽固醇的食品，例如含豐富水溶性纖維的麥皮，能有效降低膽固醇。尤其是膽固醇過高者，食大閘蟹要適量，同時配搭適量五穀類和新鮮蔬菜水果同食。

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