測試泄漏油污有毒物質事故應變　跨部門海上演習 (20:19)

聯合演習模擬一艘運油船和一艘貨櫃船相撞，導致燃油從運油船溢漏，以及5個載有乙醇的貨櫃墜海。油污應變小組到場清理溢漏在海面的油污，而消防處及其他應變小組亦到場，在有需要時控制及處理有可能泄漏的乙醇，以免威脅附近環境和設施。

在模擬油污事故發生後，運油船在屯門龍珠島以南海面拋錨，救險隊伍轉卸損毁船艙的燃油和堵塞漏油裂縫，堵截燃油泄漏。油污清理隊伍架設圍油欄包圍運油船，並用圍油欄在運油船附近架設海上屏障，防止油污擴散。演習亦展示清污船和政府飛行服務隊直升機模擬向漂散在海面的油污噴灑化油劑，以及使用油污回收機和其他設備等。在處理模擬有害有毒物質泄漏事故時，應變小組把損毁的貨櫃吊離海面以移除污染源頭。

聯合演習由海事處及環境保護署負責統籌。參與政府部門及機構包括香港消防處、政府飛行服務隊、香港警務處、政府化驗所及民眾安全服務隊，以及多間油公司及一間由油公司合組的污染控制公司。

其他報道：東瀛遊澄清：沒要求員工12月起停薪留職3個月

其他報道：涉騙女投資者逾千比特幣獲利1120萬 比特通創辦人受審稱事主自願

其他報道：3人「私了」內地漢傷人罪成 判囚15個月至4年 官：私刑履行公義與黑社會、惡霸無異