涉騙女投資者逾千比特幣獲利1120萬　比特通創辦人受審稱事主自願 (18:45)

報稱商人的被告梁永熹（36歲），否認一項欺詐罪及4項洗黑錢罪，當中涉款約1120萬元。

女事主忻汝英今接受辯方盤問。辯方指出，她在2018年1月參與BTL集團舉辦的年度大會，會上被告是講者，介紹另一種虛擬貨幣「大眾幣」的技術，當時她已主動向被告詢問離線錢包的功用，以及哪個牌子較佳。忻汝英承認出席大會，但否認曾與被告對話。

辯方又稱，忻汝英因看好「大眾幣」的升值潛力，欲以大眾幣購買BTL集團在印尼峇里島的度假村項目，故用1000個比特幣向被告換取大眾幣。忻汝英承認購買了度假村物業，但強調是以現金交易，亦沒有與被告換取大眾幣。

事主被辯方盤問時，一度情緒激動指罵被告，「你撫心自問啦，唔好一錯再錯」，及後要法官制止。聆訊明（29日）續。

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