3人「私了」內地漢傷人罪成　判囚15個月至4年　官：私刑履行公義與黑社會、惡霸無異 (17:40)

3名被告依次為羅偉華（57歲）、黃綺婷（23歲）及埃及裔的Ahmed Fawzi Elsayed Soliman（36歲）。首被告承認兩項有意圖傷人罪，其餘兩人否認有意圖傷人，但承認罪名較輕的傷人罪，獲控方接納。控方確認，3名被告已各向事主作出賠償。

法官郭啟安判刑前重申，誠然本案帶有政治性，但法庭只會按法律判案，不會有任何政治考慮。郭官指出，案中3名被告均稱內地人事主持硬物企圖襲擊示威者，但根據現場片段，事主雖手持長方形物件，卻從未使用，就算被圍毆亦無自衛，故拒絕3名被告說法。

郭官又提及，本港自去年6月起示威變得失控，內地人及警員在街上路過仍會被襲，他稱即使示威者有任何想法或信仰，利用私刑履行公義必然不會被接納，否則行為將與黑社會、惡霸無異。

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