機場禁錮襲擊案　付國豪認非環球網記者　事發日僅觀摩非採訪 (16:45)

辯方盤問事主付國豪，問他當日是否並非以記者身分到場，以及並非履行受僱於「環球網」的職責。付國豪回應「請問有矛盾嗎？我個人認為身分沒有矛盾」。辯方追問下，付國豪稱當日到場主要目的是觀察情況，「學習觀摩為主」，當時亦已有另外3名《環球時報》記者在場，承認當日並沒有獲委派到機場工作，不是以記者身分到場。

辯方又引述付國豪去年11月初的口供指出，付國豪向警方表示「主要職責是審閱記者稿件，而我不會參與採訪工作，我並非一名採訪記者，我沒有記者證」。付國豪同意及承認此說法是事實。

付國豪隨後解釋，在無記者證下向公司申請來港，而內地考取記者證需時很長，考慮到時間緊迫，因此無申請記者證，而時至今天亦沒有申請記者證。付國豪認為，內地與香港的採訪制度不同，不肯定是否要取得記者證才可採訪，內地亦有部分無記者證的人可透過電話採訪。

4名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）及測量師黃逸豪（29歲），分別被控暴動、非法集結、非法禁錮及襲擊等8罪。案件今午續。

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