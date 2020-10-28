聽障男生涉襲警　辯方：被告失足碰警司左肩　警司：倒地後感有人踢右肩 (17:07)

被告羅鎮傑（20歲）否認去年9月15日在港鐵銅鑼灣站C出口外襲擊高級警司區永樑。

案發時隸屬東九龍應變大隊副指揮官區永樑（案發時為高級警司，現為總警司）供稱，其大隊當日乘坐港鐵特別列車，由金鐘前往銅鑼灣進行掃蕩行動，至傍晚約6時45分，大隊應指示前往銅鑼灣站C出口。區永樑形容當時有200至300人尾隨警方，當中包括示威者和記者，有人向警員指罵和叫囂，以及用強光和雷射筆照射警員。

區永樑稱，由於C出口被鎖上閘門，故警員一度在出口外等待，其間他要求警員設防線，亦有警員截停一名男子，以及阻止其他群眾接近。他又稱，由於「不想情況再壞落去」，故取出胡椒噴霧，警告現場的人離開，其間一名短髮和戴眼鏡的年輕男子用雙手大力拉扯噴霧和發出叫聲，「感覺想搶胡椒噴霧」，他遂與對方拉扯噴霧2至3秒，最終失平衡倒地。他形容倒地後感到有人踢其右肩、頸項，以及右邊耳後位置。

區永樑又稱，他制服被告後告知警員17025「頭先呢個男子想搶我支胡椒噴劑，同埋我右邊後腦畀人踢咗一下」。他其後發現制服的膝蓋位置破損，有傷口滲血，後腦有痛楚，右顴骨和鎖骨紅腫，右耳後方亦有流血。

區永樑在盤問下稱，當時有足夠時間向被告使用噴霧，惟因有感自己可能無法保護噴霧，亦有可能無法瞄準被告臉部噴射，故當時沒使用。

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