港大兩副校任命通過　張達明投贊成票：信納無證據申作軍是黨委或黨員 (15:40)

張達明稱，如副校長人選身為黨委，跟一般外國完全不是同一回事，「因為要執行中央指令，中央對於學術自由同香港有不同睇法」，而副校長並非純學術的職位，亦是行政及高層職位。他曾於會上提出，比較理想的做法是作盡職調查，「始終暫時都停咗喺佢好清楚否認（是黨委），同時有一定客觀資料」，但爭取不果。他稱，校方有就申作軍的身分作出澄清，申作軍本人亦以書面交代其非黨委或黨員，而會議上有提供更多參考資料，信納無確實證據證明申作軍是黨委或黨員，「清華搞錯的機會亦有喺到」。

他最終投下贊成票，稱當年陳文敏獲薦出任副校長，亦是經過所有恰當程序，但當年校委會凌駕了恰當程序，「自己加咗好多個人睇法」，個人作為學者，而整個遴選委員會都是校內的人，自己不能雙重標準。他承認，目前校方高層的「佈局」不太理想，包括無女性，背景亦不夠國際化，但稱現今要聘請到外國知名學者出任十分困難。

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