勞工處灣仔辦招聘會　有安老院舍聘30前線人手 (14:30)

招聘會中，約83%為全職空缺，大部分月薪介乎1.1萬元至1.9萬元。兩日分別有23間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，求職者可即場遞交申請及接受面試。

場內不乏地產公司招聘，世紀21奇豐物業顧問行的助理區域董事黎健峯表示，其公司最近正擴充，開設分店，目標聘請10名前線銷售員，會提供在職培訓。他說，今日招聘會較以往的踴躍，相信與高失業率有關。

安老院舍紫雲間正招聘20至30人，行政經理陳小姐說，安老院舍前線人手一向緊張，招聘會反應積極，但由於非以安老業為主題，部分求職者未合資格，例如未有取得護理證書，但她仍感招聘會有價值，可讓更多人了解加入安老院的要求。

莫小姐今年7月遭公司裁員失業至今，一直從網上渠道求職，期望可找到一份兼職文職工作幫補生計。她今日到招聘會了解職位空缺，期望可「尋到寶」，但並不樂觀，認為場內公司只想藉招聘會做宣傳。

年約50歲的廖先生原為文員，今年7月合約到期後不獲續約，已求職3個月。他指出，目前生活拮据，一直有上網找工作，今日到場碰運氣，已準備好即場面試。不過，他認為招聘會中適合他的選擇不多，部分工作區域偏遠，之後將會繼續上網找工作。

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