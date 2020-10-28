網購女裝鞋後向鞋主傳手淫片　戀物癖男子判緩刑 (14:58)

被告黃浩賢（32歲）承認今年4月27日在香港某處使用手提電話向女事主傳送兩段男性射精短片，以及3張顯示男性陰莖及精液的相片。

主任裁判官徐綺薇判刑強調，本案涉及被告手淫片段及相片，案情相當嚴重。不過，被告的心理報告指出，他患有戀物癖，其家人事前完全不知，現願意給予支持，並鼓勵他接受治療。

徐官認為，被告認罪後已遭還押，當頭棒喝，念及他承諾不再重犯，故判他入獄4星期、緩刑兩年。徐官提醒被告，今後切勿再因一己私慾，而罔顧他人感受。

案情指出，被告今年1月底及2月初偽裝女性，向女事主網購4對二手鞋，並於案發當天向該鞋手淫，將有關短片及相片透過WhatsApp傳予女事主，被告雖隨即刪除，但短片及相片自動儲存在事主手機中，女事主報警。

淫審處其後將該短片及相片評級為三級，警方拘捕被告。被告警誡下承認有戀鞋癖，「好鍾意收集女人鞋」，並會用鞋來手淫，為了「興奮」而將該些短片及相片傳給事主。