百佳大抽獎首批得獎結果明出爐　得獎者將獲短訊通知【附大抽獎Q&A圖】 (12:06)

百佳超市因應政府要求須將最少一半「保就業」計劃的補貼回饋顧客，舉辦「『誠心賞你』大抽獎」網上抽獎。抽獎於本月23日舉行，抽獎結果將分3批公布，首批10.7萬名得獎者會在明日（29日）至31日公布，得獎者會收到手機短訊通知，而頭獎「一分鐘免費掃貨」則會由百佳客戶服務部專人通知。