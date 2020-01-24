百佳大抽獎首批得獎結果明出爐　得獎者將獲短訊通知【附大抽獎Q&A圖】 (12:06)

百佳超市因應政府要求須將最少一半「保就業」計劃的補貼回饋顧客，舉辦「『誠心賞你』大抽獎」網上抽獎。抽獎於本月23日舉行，抽獎結果將分3批公布，首批10.7萬名得獎者會在明日（29日）至31日公布，得獎者會收到手機短訊通知，而頭獎「一分鐘免費掃貨」則會由百佳客戶服務部專人通知。
另外，第二批得獎結果將在11月3日至5日公布，第三批則在11月10日至12日公布。
「一分鐘免費掃貨」將於12月6日於指定分店舉行。二獎「獨家為您賞禮品套裝」包括米、食油、衛生紙等糧油食品及日常用品，總值超過240元。
「『誠心賞你』大抽獎」
頭奬︰$100百佳現金券及一分鐘免費掃貨（共10名）
二奬︰$100百佳現金券及獨家為您賞禮品套裝（共3000名）
全城奬︰$100百佳現金券（共316,990名）
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