限聚令｜限聚令4人食肆放寬至6人　陳肇始：不同意邏輯不一致　許樹昌：食肆及限聚令人數應一致免混亂 (11:00)

對於食肆用膳放寬6人是否需分批離開以免觸犯限聚令，陳肇始表示，相信日常生活中，大家也是理性，稱短暫間有人群或是在排隊也不算是違反限聚令，執法亦會講道理。她稱當局會一路檢視情況再作調整，強調今日不作調整，不代表下一步不調整，希望是逐步放寬。

許樹昌：是次放寬人數與專家無關

許樹昌稱，雖然市民進入食肆前會量度體溫，但室內始終比室外空氣較不流通，6人在餐廳內除了口罩用膳及傾談，風險一定比4人戴口罩在門外輪候高。他稱與政府開會時會商議原則，而如何落實及執行細節則由官員決定，是次放寬人數與專家無關。

對於酒吧每枱人數放寬至4人，並可進行現場表演及跳舞活動，許樹昌表示，戴口罩及膠板相隔有一定的保護作用，稱樂手及樂師要在台上表演區表演，避免逐枱表演，若放寬後發現有確診個案出現，則須要再作相應措施收緊。

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