荔景邨夫婦深夜爭執　妻子疑縱火燒屋釀5人傷 (11:18)

火警期間，大批住客身穿單薄睡衣逃生，有人以寵物籠帶同愛貓逃生。上身赤裸的的張先生居於9樓，稱凌晨2時許曾聽到走廊傳來爭吵聲，其後突然發生火警，其妻見狀連忙叫醒他帶同10歲女兒逃生。

現場消息稱，40餘歲的男戶主與妻子及母親於上址同住，惟男女戶主於凌晨時分因感情問題起爭執，其後妻子疑在屋內縱火後奪門離開，男戶主嘗試救火時遭燒傷，再負傷與年屆70歲的母親一同逃生。

男戶主手腳二級燒傷，其母逃生時輕微擦傷，二人需送院治理。消防經調查後認為起火原因有可疑，警方正追緝在逃女戶主歸案。

至早上9時許，起火單位仍未解封，其間一名女子返回起火單位，向警員報稱為女戶主，警方正調查她是否涉案單位的女戶主。

翻查資料，仰景樓於本月1日亦曾發生火警，當時8樓一單位因電線短路發生火警。鄰居黃婆婆稱凌晨時正在睡覺，被鄰居呼救聲驚醒後逃生。她說與起火單位戶主沒有交流，平日僅見男女戶主一同出入，稱「一個月火觸兩次梗係驚啦」。另一鄰居梁氏兄妹凌晨與外婆一同疏散，事後因受火警影響向學校告假，稱逃生時沒有受驚。