興趣班導師涉管伸縮棍煙霧餅等　辯稱涉案煙霧餅為蚊香片 (20:46)

55歲麥姓被告報稱任興趣班導師，他庭上透露曾任教排球、繪畫、攝影、香水製作等多項活動。控罪指稱，他去年11月15日在元朗青山公路元朗段行人路管有伸縮棍、行山杖、雷射筆、11個煙霧餅、62顆鐵釘、40條膠管、一條膠管連鐵釘等。

對於涉案煙霧餅是否爆炸品，控方傳召警方爆炸品處理課炸彈處理主任盧秉善（Adam Alexander Roberts）作供，確認煙霧餅有持續的自燃性，有別於香煙、廟宇燒香及蚊香等。裁判官遂裁定案件表證成立。

被告選擇自辯，他透露自己是愛滋病毒感染者，故隨時隨地均帶備生理鹽水、膠布等醫療用品，以免傷口感染，又稱自從7．21襲擊事件後，擔憂在街上無故受襲，造成傷口，遂帶備伸縮棍自衛。

他又表示，涉案雷射筆是用作興趣班及排球教學，例如照射排球落點等；而行山杖則實為手機腳架，他稱去年曾任當區區議員街站義工，當時經常用到腳架。

被告又解釋，案中所謂煙霧餅，其實是他從「淘寶」購買的蚊香片，而鐵釘則用於防止流浪貓闖進他的村屋寓所。辯方強調，被告只知案中煙霧餅是「蚊香」，即使控方專家證實它屬爆炸品，亦不能證明被告知悉物件是爆炸品，在法例上不算有罪。

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