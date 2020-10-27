消息：港大校委會通過申作軍及宮鵬副校長任命 (19:39)

【19:37】消息稱，校委會大比數通過兩名學者的副校長任命。

【18:35】港大學生會向校方遞聯署 促延後副校委任展開背景調查

校委會本科生代表李梓成會議前表示，會於會上動議要求馬上延後副校長任命，並隨即展開盡職調查。

港大鈕魯詩樓外約有數十名學生聚集聲援學生會。學生會前日（25日）發起聯署，就兩名副校長任命提出三大訴求，包括延後委任直至校委會盡職調查是次遴選委員會的利益衝突及候選人背景資料，並公開調查報告等。港大學生會長葉芷琳於會議前向校方提交聯署聲明，稱兩日間收集到4200個學生、教職員簽名，稱校委會不應無視學生聲音。

就有傳媒報道，校委會會議亦會討論修改學院院長遴選指引，將遴選委員會中的三名教師民選代表及一名民選學生代表，改由校長直接委任，葉芷琳形容是「非常大問題」，學生代表於遴選過程中會以個人經驗及收集的意見，再於委員會發表，如學生代表於委員會失席位，選出的院長將不是真正服務學生。她續說，此舉等於「中央集權」，認為張翔正逐漸把港大的高層變成「張翔派」，港大一切將由張翔一人掌權。早前葉芷琳曾稱，如校委會通過任命兩名清華學者擔任副校長，將採取法律行動。她今進一步說明，會針對會上所有議程決定是否採取法律行動。

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