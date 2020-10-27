機場禁錮襲擊案　付國豪：無印象郭家麒張超雄曾在旁保護 (18:16)

4名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）及測量師黃逸豪（29歲），分別被控暴動、非法集結、非法禁錮及襲擊等8罪。

首被告代表律師向案發時為《環球時報》旗下「環球網」編輯及記者的付國豪，展示數段他被綁在行李車後，郭家麒在旁的片段。其中郭家麒曾向人群說：「你哋鬧警察行私刑，你哋又行私刑？」不過付國豪表示「很遺憾」當時沒聽懂這段廣東話。另有影片顯示郭家麒向示威者說：「你唔好行私刑，你叫佢道歉，你叫佢跪低，你叫佢平反六四，但你哋咁樣行私刑，係唔得嘅！」惟付國豪表示對此段說話「一點印象也沒有」。

辯方亦透過影片向付國豪指出，立法會議員張超雄亦在案發期間，伸手阻止群眾用「小心地滑」告示牌襲擊他。付國豪稱已對張超雄的舉動沒有印象，只記得當時感到有人保護他。

辯方另稱付國豪被綁期間，神情不時顯得「神態輕鬆、談笑風生」及「臉無懼色、神態自若」，包括曾向鏡頭舉起雙手拇指。付國豪回應稱從表面看來是，但當時心情卻是「苦中作樂」，處於無奈的狀態。

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