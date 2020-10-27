限聚令｜社交距離措施周五放寬　食肆每枱最多6人　酒吧可設現場表演 (14:48)

新措施規定，市民在酒吧、夜店或夜總會，只可在餐桌飲食，離開餐桌則須戴口罩，不得飲食。

另外，在公眾溜冰場運動及在室內體育場所運動時亦可豁免戴口罩。康文署將開放泳灘。

政府放寬食肆每枱人數上限至6人，但限聚令將維持4人。食物及衛生局長陳肇始解釋，整體而言要呼籲市民避免聚集，而本地遊等限聚的豁免並非無條件，而且其風險是可管理。她表示局方會先視乎必要性和風險是否可以管理，才會逐步有序放寬。

陳肇始又稱，政府會將比利時列為高風險地區，由11月3日起當地抵港者上機前須出示新型冠狀病毒檢測陰性的證明，並預訂本港酒店以減低社區風險；而連同比利時，至今有14個國家地區被列為高風險。