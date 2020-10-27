休班警認扯女同袍頭髮候判　求情稱將失工作遭官警告別「信口開河」 (13:30)

被告梁珏榮（40歲）1998年加入警隊，服務20年後於前年升為警長，他承認於今年4月19日在元朗屏會街屏會中心外行人路上襲擊女子蘇伶雅。

辯方求情表示，被告任警察多年屢獲嘉許，亦獲同袍撰寫求情信，稱案件只因被告情緒失控，一時衝動而起，強調被告並非暴戾，又說他為本案已負上前途，將失去警隊工作。

裁判官水佳麗聞言說，「失去工作？有冇咁嚴重？」，又稱被告2005年曾因交通案件被定罪，如今仍繼續當警察。辯方遂改口稱，被告需面對警隊紀律聆訊，結果「好大機會」遭革職。

水官遂警告辯方，切勿在法庭上「信口開河」，稱陳辭須基於事實，「唔係事實唔好隨便講」。水官又表示，雖然本案並非與「限聚令」有關，但留意到案發時被告與同僚在「歡聚」，行為亦屬不恰當。

案情指出，被告與其餘9名同僚案發凌晨3時許，在元朗一間食肆消夜，當時女警蘇伶雅上前向被告敬酒，被告拒絕並遭蘇伶雅揶揄，兩人一輪口角，蘇伶雅由其他同僚帶走。惟被告追出食肆，上前扯住蘇伶雅的頭髮逾10秒，蘇伶雅事後報警，驗傷後發現頭皮有紅腫。被告後來自首，他警誡下否認犯案，稱蘇伶雅敬酒時不慎濺中他，他自然反應下推了她一下。

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