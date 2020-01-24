新冠肺炎｜政府擬長期設4檢測中心　市民可付費檢測獲檢測證明出境【短片】 (10:45)

特首林鄭月娥今（27日）出席行政會議前見傳媒時表示，早前有本地小型爆發而設立4個臨時社區檢測中心受到市民歡迎，她宣布在港島、九龍、新界東及新界西長期設立共4個檢測中心。林鄭月娥表示，市民可按日後出外需要，在中心付費檢測，獲取核酸檢測陰性證明，以健康碼、航空旅遊氣泡方式出外。若當區出現特別群組，政府也能更快動員提供檢測服務。
林鄭月娥表示，今次的檢測中心有「雙功能」，好處是政府提供場地或基本營運，令私營化驗所提供予市民自費檢測的價錢下降，政府稍後會公布經招標後市民需付費金額。
強制檢測須「有的放矢」
另外，在強制檢測方面，林鄭月娥表示，已展開《預防及控制疾病條例》下的法律工作，將針對有病徵者、爆發群組、感染風險較高的處所或小區進行強制檢測。她解釋，因應本港檢測能力有限，非短時間內可做全民檢測，需以目標為本、有成效地進行強制檢測，形容是「有的放矢」。
4人限聚令等防疫措施周四（29日）屆滿，林鄭月娥表示，目前社交距離措施沒條件大幅度放寬，但會稍作調整，她透露會重開泳灘，食物及衛生局長陳肇始今日稍後會交代詳情。林鄭月娥另表示，西歐疫情目前非常嚴峻，已要求食物及衛生局研究應否將西班牙及意大利列為高危地區。
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