國泰裁員｜國泰員工斥新合約存魔鬼細節　工會促延長簽約期限 (16:10)

在國泰任職逾30年的丘氏姊妹，二人均為機艙事務經理，她們表示，公司發生巨變，同事的心情需時平復，亦要仔細了解新合約條款。她們認為，新合約是公司單方面提供，未有機會商量，故認為公司應給予更多時間解釋清楚細則。她們其中一人尚有兩個月便屆退休年齡，可獲一筆退休金及享有退休福利（如終身機票優惠），若不簽署新合約會失去福利，但合約沒交代退休金如何處理，感覺公司以其福利作威脅，要求公司清楚解釋新合約條款，釋除疑慮。

於國泰任空中服務員的Jacky表示，新合約內容含糊，以往合約多勞多得，新合約設收入上限，亦有「魔鬼細節」，例如與同事調更後，該航班有改動，公司把你調飛其他地方，即使有工作也要扣人工，而且公司亦未能解答疑問，只叫員工自行從合約了解。他認為，若公司無法提供清晰文件解釋合約內容，便應延長簽約期限，「否則不明不白地簽署新合約與被騙做Gym有何不同？」他說，新合約容許公司更改合約內容，有如「肉隨砧板上」。另據他所知，已簽合約的人不多，相信主要為家庭負擔較大的同事，但他認為簽了新合約更不能保障生活。

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