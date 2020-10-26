本港開心指數持續低迷　學童最不開心或停課所致 (15:49)

和富社會企業「香港開心D」委託香港理工大學護理學院於9月進行網上問卷調查，收集到1827份有效問卷。

調查機構指出，「學童」及「長者」向來是開心指數最高的一群，但是次調查結果顯示今年學童卻「最不開心」。「香港開心D」聯席主席陳美娟校長稱，學校停課導致學生社交活動減少，學童身心狀況難免受影響。她建議，學校可加強在校學生的情緒教育，學會應對自己的負面情緒問題，並加強與師生之間的溝通，洞悉學生的心理所需。

調查又問及港人對10項生活質素的滿意度，包括政治、經濟、環境等，發現持續處於偏低水平，平均只有4.62分，比2019年稍微下跌0.05分。得分最低的3項為政府的施政（3.03分）、信任政府處事的程度（3.04分）及政治及社會（3.31分）。

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