議會監察質疑民主派選舉開支申報有疑點　將向廉署舉報 (15:00)

議會監察召集人黃偉傑表示，王百羽申報489萬元選舉開支，當中單一公司「U Made This?」以服務價值的捐款金額高達450萬元。黃偉傑質疑，該批服務價值的捐贈是否被合理估計，以及金額是否貼合市價，他稱兩篇講稿估價共50萬元，假設每一篇講稿有一萬字，即公司估算每字收取25元。

議會監察另一召集人葉文斌表示，部分參選人的選舉開支申報中，包括沒有實際定價的服務，例如顧問費等，舉例這類開支佔王百羽、新界西參選人巫堃泰的全部選舉開支超過九成，質疑有關定價是否屬於合理的市場價。

葉文斌又表示，張可森申領自5月起繳交於「屯門社區網路」的存倉服務費，但張可森於6月20日才於社交網站宣布參選，葉文斌質疑張可森有否漏報5月1日至6月20日前的開支，又或者是濫報5月份的相關開支。

另外就民主派初選的費用，議會監察另一召集人莫嘉傑稱，港府及兩辦均曾發聲明，稱初選是非法操縱選舉，亦無法律效力，不建議政府發還初選開支，稱變相是用公帑資助不合法行爲。

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