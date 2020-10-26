新冠肺炎｜曾祈殷：若港推大規模強制檢測　或需停擺數天影響經濟 (12:30)

曾祈殷表示，香港是國際金融中心，大規模強制檢測可能要停擺所有經濟活動，政府要思考香港能否停擺數天及帶來的影響。他稱，要「有意思地驗」，需短時間驗畢、出報告時間快，並且「鎖死啲人唔可以周圍走」，他解釋，若容許市民周圍走，萬一驗出確診者，便會到處散播病毒。

另外，政府放寬旅行團限30人一團，曾祈殷表示，對海上旅遊團如遊艇旅遊團較感擔心。他說，市民可能認為船上大風、較空曠而不戴口罩，風險較大。他又認為要循序漸進、小試牛刀觀察情況，指出社區仍有源頭不明個案出現，若措施效果理想則再商討放寬人數，並建議抽樣巡查旅遊團執行措施的情況。

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