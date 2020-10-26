國泰裁員｜空服員工會：新合約條款辣　今開緊急會員大會討論 (12:15)

王思敏表示，留任的員工需在14日內決定是否簽新合約，若在頭7日內簽署可獲額外的定額補貼，金額按職級而定，部分外籍同事則可獲多一年房屋津貼。她亦指出，最高兩級機艙服務員底薪減幅達三成，其他職級的機艙服務員減幅近四成，減幅太大，且屬永久措施。

她說，新合約列明員工日後若被裁，強積金供款可能會被對沖，批評新合約與政府擬取消強積金對沖的大方向背道而馳。她亦稱，新合約包括一些針對工會的全新條款，列明工會與資方簽訂的協議不會再自動生效，亦不再保障非會員。她形容這是很大轉變，猶如公司單方面將過去40多年與工會的協定一筆勾銷。

王思敏稱，即使公司生意受新型冠狀病毒疫情影響，「要捱也只是兩三年的事」，不應是永久薪酬改變。她並稱，若員工不簽新合約會被視為解僱，不再享有終身福利，甚至可能被列入黑名單，與裁員有很大分別，強調公司不應用解僱方式處理。

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