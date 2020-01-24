八鄉山火逼近動物收容所　逾200市民通宵入村自發助過百貓狗撤離 (11:25)

現場為登記慈善團體「大樹下善待動物庇護站」位於八鄉大江埔村內的動物收容所。義工Jojo表示大江埔山頭山火於前日（24日）發生，至昨晚11時許蔓延到收容所對開近100米山頭，更傳出「的的塔塔」的火舌聲。收容所內義工發現山火逼近，立即報警，正趕回收容所的Jojo則於網上求助。

有義工開放寓所安置逾30隻貓

Jojo稱自己駕車返回收容所時，發現有逾200名市民帶同大型貓狗籠駕車入村協助，並響應消防呼籲協助撤離。其中有居於大棠的義工開放其寓所暫時安置30多隻貓，附近亦有寵物用品店倉庫場主借出倉庫，讓過百隻狗暫避。

義工受訪哽咽：估唔到香港人咁正

消防通宵灌救，至清晨6時許把收容所附近山火救熄收喉，市民和義工再安排已撤離的貓狗返回收容所，有義工自發協助維修場內電線。Jojo受訪時一度哽咽，稱山火逼近時收容所內只有4名義工，且場內貓狗籠有限，一時間無法撤走大批貓狗，幸大批市民響應號召帶同大量籠前來協助才能守護眾多生命，形容「估唔到香港人咁正」。

有貓狗首遇火警表現驚恐

Jojo說，收容所內大部分貓狗是「第一次走火警」，場內狗隻平日主要放養甚少鎖上鐵鏈，火警時表現驚恐，需逐一抱走及拖走，事後亦需盡快返回收容所安頓休息。她稱收容所後山每年都發生幾次山火，義工每逢春秋二祭都會自發到後山灑水防火，惟是次火勢太猛烈，才需緊急撤離。

任義工約2年的維維昨晚接獲消息後，隨即聯同另一義工從九龍租車趕返收容所，當趕至時發現大批市民在場協助，形容場面前所未見，感激市民願意長途跋涉伸出援手。她稱自己到達後協助捉貓撤離，現時留在現場協助安撫受驚動物。

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