旺角反罪惡行動拘58人　性工作者非法入境避檢疫 (16:35)

警方一連兩日動員逾200名軍裝及刑事部警員，突擊搜查區內17個地點，以及巡查逾60個持牌場所，包括酒吧、夜總會、桑拿浴室、遊戲機中心及賓館，拘捕42男16女，年齡介乎21歲至69歲，部分人有黑社會背景，他們涉嫌刑事毁壞、公眾地方打鬥、非法入境、管有淫褻物品以供發布用途、經營非法賭博場所、經營毒窟、管理賣淫場所、販運危險藥物、無牌賣酒等罪行。部分人已被落案起訴，不排除有更多人被捕。

警方在行動中檢獲10部釣魚機、2.2萬隻色情光碟、約34克氯胺酮、約7克冰毒、約6克可卡因、約5克霹靂可卡因、2.4萬元現金等，證物總值逾70萬元。警方表示，有非本地性工作者透過非法途徑來港，以避開14日強制檢疫，兩名涉案女子已交由懲教署人員進行檢疫，稍後上庭候審。旺角警區行動主任陳淑君補充稱，近日酒店或賓館房價下跌，不法分子會租房用作販毒或賣淫。

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