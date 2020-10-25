天氣｜天文台料明日大致天晴乾燥　本周中期有一兩陣雨 (16:30)

【16:30】本港地區今晚（25日）及明日（26日）天氣預測：晚間部分時間多雲，明日日間大致天晴及乾燥，氣溫介乎23至28度，吹和緩偏東風，初時風勢清勁。展望周二大致天晴，日間乾燥。本周中期風勢較大，雲量增多及有一兩陣雨。
相對濕度60%以下
乾燥的東北季候風正影響華南沿岸。下午本港大部分地區的相對濕度下降至60%以下。
下午4時，熱帶風暴沙德爾集結在峴港以北約160公里，預料向西移動，時速約18公里，移向越南中部一帶。 同時，強烈熱帶風暴莫拉菲集結在馬尼拉之東南偏東約410公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過菲律賓中部。
【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫23.3度，相對濕度65%。一股達強風程度的東北季候風正影響華南沿岸。
上午8時，強烈熱帶風暴「沙德爾」集結在峴港之東北約210公里，預料向西移動，時速約18公里，移向越南中部一帶。 同時，熱帶風暴莫拉菲集結在馬尼拉以東約600公里，預料向西移動，時速約22公里，大致移向菲律賓中部。
本港地區今日天氣預測部分時間有陽光及乾燥。最高氣溫約27度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地吹強風，海有大浪及湧浪。展望未來一兩日大致天晴及乾燥。本周中期雲量增多，風勢較大。
(天文台)
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