新冠肺炎｜確診東涌婦兩親戚有病徵檢測陰性　兒子就讀小學料可復課 (18:15)

確診者的兒子與親戚居於屯門，母子在本月17日曾見面。確診者在10月9日出現低燒，買藥服用後自覺康復，至19日失去味覺再向私家醫生求醫並檢測，及後確診；她的兒子本月16日起輕微咳嗽。張竹君表示，因患者兒子的檢測仍為陰性，他這數天再檢測的結果若無變化，他所就讀的保良局志豪小學可以復課，該學校周四已按衛生防護中心停課兩天並進行大清洗。

至於該確診女子，張竹君稱其前日抽取的抗體樣本為陽性，惟又稱因患者10月9日已發病，普遍確診者在患病後10日已產生抗體，因此難分辨是何時產生抗體。

另外，昨日公布的確診中，一宗本地感染與早前輸入個案有關（個案5283，29歲男子）。張竹君表示，該患者為早前從俄羅斯返港後確診者（個案5252，52歲男子）的家屬，在個案5252返港接受家居檢疫期間，個案5283曾搬離位於南丫島大灣南的住所，一個星期有三四天會回家送物資。而在個案5252確診後，個案5283曾和另一家人回家作大清洗。她解釋，個案5283進行清潔時只戴上口罩，而早前曾有清潔工人在未接觸確診者下確診，強調為確診者曾到過的地方清潔時，應穿戴足夠防護裝備。

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