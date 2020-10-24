新冠肺炎｜港樂：樂師職員檢測全陰性　正與專家討論加強防疫措施 (17:45)

香港管弦樂團（港樂）一名35歲低音單簧管男樂手本月中確診感染新型冠狀病毒，傳染期期間於文化中心表演兩晚，90多名同台樂手須檢疫及50多名後台人員要檢測。港樂今（24日）表示已得到衛生防護中心確認，所有相關樂師和職員的新冠病毒測試結果全為陰性，團內並沒有任何新確診個案。至於被界定為密切接觸者的樂師亦將於本周末完成檢疫隔離，早前確診的樂師則仍在醫院留醫，目前情況穩定。