本地遊放寬每團30人　有導遊沒戴無線咪違規景點講解 (16:50)

政府昨日（23日）起放寬本地遊旅行團人數至每團最多30人，縱橫遊今天（24日）舉辦元朗屏山文物徑一天遊，有約12人參加。根據旅議會發出的《本地遊防疫承諾書》，只有配備無線裝置導遊可全程講解，但此團導遊沒配備無線裝置，仍應團友要求在景點講解。有團友不滿遊覽時間過短，走馬看花，「（每景點）得半個鐘，不過（團費98元）平，但你（縱橫遊）（每名旅客）收咗政府200蚊（資助）呢！」
今次是縱橫遊放寬本地遊限制後所辦的首個旅行團，行程包括到添好運吃點心、到青馬大橋觀景台、元朗公園百鳥塔、屏山文物徑等地遊覽，不過每個景點只得半小時遊覽時間。而到政府指定「綠色景點」百鳥塔時，導遊要求團友手持「縱橫遊」卡牌拍照，以向政府申請「綠色遊」資助。導遊本來亦沒作特別講解，但在屏山文物徑，因應團友詢問，導遊詳細講解古蹟的故事。
年逾六旬、退休者趙生趙太在新型冠狀病毒疫情前愛參加本地遊，「後生去到老」，每月參加一次。他們從報紙得知本地遊放寬人數，特意到旅行社門市報名，亦因從未到過青馬大橋觀景台，所以報此團，「去吓囉，又唔係幾貴」。
不過是次旅程教夫婦失望，「百鳥塔（因要）清潔而鎖咗，嚟親當然要睇啦。佢（縱橫遊）就慳皮啦，半個鐘就要返去，食就食添好運，不過佢平，但佢收咗政府200蚊一位呢！呢條數佢都有賺啦！又無午餐你食，3點要返尖沙嘴」。趙太稱自己年事已高，出遊不方便，「下次再睇有無啱自己嘅嘢啦！」
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