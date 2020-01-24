新冠肺炎｜今增5宗確診一源頭不明　染疫工程主管曾竹篙灣檢疫中心沙井工作 (16:32)

源頭不明本地個案（個案5288）：

．56歲男子，與家人同住鰂魚涌南豐新邨第9座，在旺角豉油街萬利商業大廈上班，任職工程主管

．10月21日不適，22日求診，其後遞交的樣本對新冠病毒呈陽性

．10月10至12日曾與數名同事，在竹篙灣第二期檢疫中心沙井進行防水工程，該處有數名其他公司員工，確診者在竹篙灣工作期間沒接觸到接受檢疫的人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君引述土木工程拓展署表示，竹篙灣第二期檢疫中心未啟用；即使將來啟用後，污水亦是由第二期流往現已啟用的第一期再出海

．竹篙灣第二期檢疫中心沙井整個工程涉及多於一間工程公司，衛生防護中心正追蹤曾在該沙井工作的其他公司員工，並會向他們派樣本瓶，至於患者所屬公司則須停工14日；確診工程主管工作時有佩戴口罩、穿工程服及戴手套。

．10月14至16日到筆架山帝景峰工作，衛生防護中心會到該處派樣本瓶予病人曾接觸的人作新冠病毒檢測

．公司10多名同事因未必可全時間戴口罩，故全部列為密切接觸者要入檢疫中心

4宗輸入個案當中，包括一名32歲印尼女傭；其餘3人分別從法國、巴基斯坦及英國抵港。除英國抵港的47歲男子10月20日發病送院，餘下輸入個案均無病徵。

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