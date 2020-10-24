協恩中一入學簡介　所有申請人均有首輪面試 (13:25)

申請人須於11月5日前於網上遞交報名表，之後列印整份報名表，再於10月27日至11月7日學校開放期間遞交實體報名表及支付50元報名費。

協恩今年無加學費，初中收費35,955元，高中則為34,980元。助理校長周希怡指出，學校有學費減免計劃，若家長被大幅減薪或重病，均可以申情並酌情減免學費，並會保密處理不會讓班主任或一般老師知道，亦可為學生提供5000元生活津貼買校服或參與興趣班等，期望家長和學生不會因學費而放棄學位。

所有申請學生皆有首輪面試，暫訂於11月28日進行，但仍要視乎疫情。首輪面試需時約35至60分鐘，以個人形式進行，會以不同問題了解表達能力和解難、創意能力等。周希怡期望學生以平常心準備面試，不要因壓力太大而表現不好。

第二輪面試則會在今年12月至明年3月舉行，學生和家長將與校長、助理校長或高級的老師面談，話題千變萬化，同學亦可主動發問，獲取錄的學生會在明年5月1日前收到通知。