發言人亦補充,《香港中文大學條例》規程第26條授權中大頒發「理學士」學位,而「臨牀醫學理學士」屬「理學士」下的課程。

中大昨日表示,中大(深圳)醫學院學生畢業時會獲香港中文大學頒發「臨牀醫學理學士」(Bachelor of Science in Clinical Medicine);而中大(深圳)亦已獲內地教育部批准,畢業生可獲中大(深圳)頒發「醫學學士」(Bachelor of Medicine),作為在內地執業的認可資格。有關畢業生不會自動獲在港執業資格。

相關報道:深圳分校醫學生 中大擬頒臨牀醫學理學士