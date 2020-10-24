警搗九龍新界5非法賭檔　拘53人 (11:16)

另外，昨晚10時許，九龍城警區特別職務隊人員突擊搜查紅磡民裕街一個單位，搗破一個懷疑非法撲克賭檔。26歲莊姓本地男子及23歲鄭姓本地女子涉管理賭博場所被捕；另外7男1女則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。警方在單位內檢獲一張撲克枱、兩副撲克、一副籌碼、8張椅子及約2萬元賭款。

昨晚約11時，新界北總區、元朗警區及屯門警區人員突擊搜查元朗炮仗坊、康樂路及屯門鄉事會路共3個單位，搗破兩個懷疑非法麻將賭檔及一個釣魚機賭檔。年齡介乎24歲至58歲的3男1女，涉嫌管理賭博場所、藏有工具可作吸食毒品用途及藏有攻擊性武器被捕；另外，年齡介乎24至67歲的13男15女，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。行動中檢獲10張麻將枱、20副麻將、兩部釣魚機、3000元賭款、一個冰壺及一把52厘米長的西瓜刀。

所有被捕男女同時違反限聚令，警方向他們發出定額罰款通知書，所有人被扣留調查。