三號幹線凌志衝路障狂飈13公里　車上檢懷疑氯胺酮司機涉5罪被捕 (09:36)

警方追截13公里後截停凌志，該車一度欲退後，36歲司機拒絕下車，警方遂以工具打破車窗，其間司機下車逃走，被警員制服。雙方糾纏導致3名警員受傷，他們清醒送往明愛醫院治理。

警方在車上檢獲小量懷疑氯胺酮，並發現司機正被通緝，他亦未能通過酒精呼氣測試。司機涉嫌藏毒、襲警、危險駕駛、在藥物影響下駕駛、酒後駕駛被捕，現正被扣留調查，案件交由深水埗警區刑事調查隊第9隊調查。

另外，昨晚（23日）11時許，一輛私家車駛至近警方路障時，突然撞向一輛停泊於路肩的警車，50歲男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛及不小心駕駛被捕，現正被扣留調查，案件交由西九龍交通總部意外調查隊跟進。

整個打擊酒駕藥駕行動中，警方共要求657名司機進行酒精呼氣測試，有14名司機未能通過預檢呼氣測試，其中8名年齡介乎31至82歲的本地男子其後未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕。