陳同佳案｜潘母：港警邀請明日見面及取回女兒遺物 (18:50)

至今日（24日）下午，潘母承認昨晚收到警方邀請明日見面，取回女兒的證物，但見面前有3點事項要弄清楚。首先，她稱警方一直無確實這次見面是否接受她這名中間人的邀請，與台灣警方坐下來就陳同佳案商談。第二，她不知道來電的警員及明日會面的警員，是否有足夠權力代表香港警方作決定，應其要求安排港、台警方就陳同佳案商談。第三，對於警方提及可取回的潘曉穎遺物，潘母稱因這些證物可能關乎陳同佳在台牽涉的命案，故此決定暫時不會取回，她並要求警方代為保管，盡快與台警進行刑偵移交資料。

被問到若警方未能回應以上3項事宜，明日是否不見面，潘母透過中間人表示，要視乎警方能否確定以上3項事宜才作決定。

正等候警方回覆 再確定明日是否會面

潘母質疑警方是否誠心正視問題，真的願意坐下來與台方協商；現正在等候警方的回覆，再確定明日是否與警方會見。

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