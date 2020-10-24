天氣｜明日重陽節料多雲乾燥　風勢逐漸緩和 (16:30)

展望隨後一兩日大致天晴及乾燥。下周中期雲量增多，風勢較大。

天文台取消所有熱帶氣旋警告信號

【09:11】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號。教育局表示，幼稚園（包括幼稚園下午班）、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日繼續停課。

【08:10】三號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。天文台稱，沙德爾正逐漸減弱，並遠離香港，對香港的直接威脅正減低，會視乎本港風力情況，在今早較後時間考慮改發一號戒備信號或強烈季候風信號，取代三號強風信號。

上午8時，強烈熱帶風暴沙德爾集結在香港以南約500公里，即在北緯17.9度，東經113.3度附近，預料向西移動，時速約12公里，橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。

本港地區今日吹清勁至強風程度東至東北風，海有大浪及湧浪。大致多雲，有一兩陣微雨。最高氣溫約25度。展望明日短暫時間有陽光，但初時風勢仍然頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日大致天晴及乾燥。

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