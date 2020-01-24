Emily Online｜清潔龍阿德提醒重陽拜山「帶走你的垃圾」　原唱衛蘭留言讚有創意 (19:40)

阿德改編嘅歌詞提到，「拜山的你帶備祭物，留低的卻變做廢物」，呼籲大家拜祭先人後記得「帶走燒肉，帶走你酒菜」。衛蘭原曲係有關情侶分手，阿德嘅新歌詞同樣唱到「分吧分吧」，不過係提醒市民喺新型冠狀病毒疫情下，同親戚「盡量分開先拜山吧」，減低病毒傳播風險。其實阿德喺帖文有叫大家「推到Janice Vidal衛蘭親自唱為止」，又回覆衛蘭嘅留言，問佢「可否斗膽叫你試唱一句」，但衛蘭本尊好似就暫時未唱喇。

另外，漁農自然護理署都提醒市民，重陽節到郊外掃墓時要謹慎處理火種，防止山火，包括應該喺化寶盆或鐵桶內燃燒香燭冥鏹，唔好用火燃燒野草，亦唔好遺下仲燃燒緊嘅祭品，離開墓地記得確保所有火種已經熄晒。漁護署仲話會喺重陽節期間，派員到郊野墓地巡視，如果發現有人違例喺郊區留低火種，會即時檢控。

清潔龍阿德版本《帶走你的垃圾》