新冠肺炎｜袁國勇：冬季仍要面對苦戰　籲市民光顧食肆坐車拍照助追蹤 (18:15)

袁國勇說，本港在疫情爆發以來採取多項措施，包括實施圍堵政策和社交距離措施，鼓勵全民戴口罩，以深喉唾液樣本取代拭子樣本作檢測，以及追蹤、隔離等。他估計，本港有抗體的人口比例少於0.2%，內地湖北及武漢約2%至6%，倫敦為17%，紐約為20%，意大利的貝加莫高達57%，這些數據顯示內地及香港抗疫取得首階段勝利。

不過，袁國勇預計冬季疫情仍不易對付，現時輕微病徵者仍不能很容易獲安排檢測，令社區的隱形傳播難以被發現，加上本港及外國都有二次感染的個案，顯示曾染疫者仍不能鬆懈。他呼籲，市民應用手機拍攝乘坐的公共交通工具車牌號碼，以及曾光顧的食肆和商店，令追蹤確診者更有效率。

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