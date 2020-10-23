工程師涉巴士上33刀殺女友　被告友人：被告「換女朋友」次數頻密 (17:45)

控方傳召被告吳欣鍵（25歲，洋名Kenny）的朋友曾昭銘作供，他表示從2012年起認識被告，兩人同就讀理大。他稱，被告視其為傾訴對象，經常向他分享自己談戀愛的事情，包括愉快和不快經歷。被問到被告有多少任女友，他起初說「唔記得，太多啦」，亦記不起每任女友的姓名，其後估計被告約有5至10名女友，包括本案死者李倩姮（終年20歲，洋名Annie）。

曾昭銘表示，被告和死者不時爭吵，據被告形容是「三日一小鬧，五日一大鬧」。他形容被告性格外向、交遊廣闊及情感豐富，談及女友的事情「會觸動較躁動的情緒」，不過事發前的精神表現沒有異常。

曾昭銘透露，被告不時約他吃飯，交談戀愛經歷。他說，根據WhatsApp對話記錄，在2017年9月16日下午2時、即案發前兩小時，被告曾問他「今晚食唔食飯？」這是兩人最後一次通訊。聆訊下周二（27日）續。

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