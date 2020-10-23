鄺星宇襲擊傷人囚一年　官斥有計劃預備生果刀「極為危險」 (17:30)

報稱地產經紀的鄺星宇（27歲）承認今年6月12日，在觀塘同仁街臨時公共小巴總站襲擊男子馮文傑，以及同日同地非法及惡意傷害男子馬富善。他另被控同日在觀塘警署接見室3號內管有第一部毒藥。

徐官判刑時強調案情嚴重，雖然背景報告稱被告一時衝動，受情緒低落影響而犯案，但被告由購買生果刀至揮刀傷人相距僅為10分鐘，被告拆開包裝後把包裝放在背囊，把生果刀放入褲袋，明顯是有計劃犯案，以便他隨時拿刀指嚇人，形容其行為極為危險。

徐官提及，其中一名傷者的左手虎口位深層裂傷，須縫超過10針，雖然傷口癒合，但仍隱隱作痛及無力；另被告認罪，扣減三分之一刑期，並考慮被告過往熱心義工及社區服務，扣減兩個月刑期，首兩項控判囚一年；第三項管有毒藥罪則罰款1000元。

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