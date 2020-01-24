港現160耳念珠菌個案較去年增6倍　醫管局下周篩查2000住院病人 (16:05)

醫管局感染控制主任賴偉文表示，人體可能帶有耳念珠菌，亦可能受感染，如心包炎、肺炎、嚴重尿道感染等出現入侵性感染，死亡率可高達三成至六成。他指出，自去年6月出現首宗耳念珠菌個案，至今約有160宗，近八成為60歲以上。截至本月10日，156宗個案中有59宗、即38%患者為老人院或殘疾院舍院友。

耳念珠菌從皮膚脫落可透過導管進入身體

賴偉文指出，在新型冠狀病毒疫情下，公立醫院應對耳念珠菌爆發亦有困難，例如新冠病毒患者入住隔離病房，致耳念珠菌患者須入住普通病房，但該真菌可從病人皮膚表面脫落、透過導管進入身體等，故會出現交叉感染。此外，目前實驗室以種菌形式確認病人是否確診，一般需3至4天才有陽性結果，至第9天才能有陰性結果，以排除病人帶菌或感染，導致接觸追蹤進度緩慢。局方曾於瑪嘉烈及仁濟醫院化驗約2000個環境樣本，當中逾1%呈陽性，主要位於病人椅子、牀欄、過牀氈及手推車。

為減少交叉感染、及早接觸追蹤，以及了解住院病人的情況，醫管局於今年第四季起，陸續購置病人專用儀器，包括血壓計袖帶、聽診器等，預計明年第一、二季於全港公立醫院為所有病人引入專用儀器，九龍西聯網今年第四季先行。當局亦會引入PCR核酸測試，務求將測試時間縮短至一天有結果。

醫管局於下周二為約2000名於急症醫院、本身帶有或感染多重耐藥性細菌的住院病人，進行耳念珠菌篩查，料11月中有結果。此外，當局會擴大於出現爆發的九龍西聯網篩查，涵蓋過去12個月曾在本港以外地方住院、曾入住瑪嘉烈及仁濟的患者，以及曾有耳念珠菌個案居住的42間老人院或殘疾院舍，和瑪嘉烈或仁濟醫院深切治療部。

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