吳文遠街站「嗌咪」被票控滋擾　質疑投訴人距街站百米 (14:30)

被告吳文遠（43歲）否認今年5月16日下午於紅磡德民街與紅磡道交界使用擴音器，造成男子姚永麟感到煩擾的根源。

案件被裁定表證成立。吳文遠自辯稱，當日他在街站逗留了兩個半小時，其間兩名社民連的男同事也曾用大聲公「嗌咪」。對於事主姚永麟供稱進入茶餐廳後仍聽到街站聲音，吳文遠稱茶餐廳相距街站約100米，要轉彎才到，街上人多車多，聲音不可能傳過去。吳文遠又表示，警員到場後要求他調低音量，他遂叫同事調低，但5秒後警員便稱他不合作，認為警察是有心滋擾。

控方盤問吳文遠時質疑「有其他人叫咪」的說法，稱「你係社民連秘書長，你嗌先吸引到街坊注意」，吳文遠回應「街站批評林鄭月娥，邊個講都有人注意」。控方指出吳文遠當日發言的聲線可以掩蓋周圍的雜聲，但他不同意。

辯方結案陳辭表示，控方未能證明滋擾聲音來自被告，亦未有證據支持事主在茶餐廳也聽到聲音的說法。

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