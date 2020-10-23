棄高薪厚職創港產酒廠　80後疫下研氈酒搓手液 (13:44)

Nic本身是律師，Jeremy是品牌顧問，二人結識20多年，同樣沉醉於氈酒。2017年Nic離職並打算著將來應否繼續往法律界發展，後來發現氈酒在港或有潛力，與Jeremy決心追一場夢。二人同年10月到蘇格蘭酒廠，打工一個月，學習釀製威士忌及氈酒，並不斷參觀其他酒廠，「偷師」後回港籌備設廠，更在德國訂造上百萬元的銅製蒸餾系統，香港手工蒸餾酒所於去年12月起步。

Nic和Jeremy不甘製造平平無奇的氈酒，以60多款材料嘗試，最後敲定除加入氈酒必備的杜松子莓，以及外國都會用的當歸、花椒和八角，他們更加入香港特色的龍井、壽眉、新鮮黃金梨、陳皮、薑及桂花等。爲免本地特色味道搶過氈酒的獨特味道，具香港特色材料不會直接入酒加熱，只會放在蒸氣管道內，讓蒸餾中的氈酒經過時沾染其香氣，結果其香氣不至於太突出。Jeremy形容，當喝下第一口酒，會先嘗到杜松子莓獨特的香味，「吞下後，在口中可以呼出香港的氣息」。

疫下外國人員無法來港 Skype隔空學裝嵌蒸餾機器

然而，這股香港氣息得來不易，在新冠病毒疫情下，二人連裝嵌蒸餾機器都碰釘。德國工廠的員工未能到港幫忙裝嵌，Nic和Jeremy以爲僅有IKEA的裝嵌家具經驗便能應付，最後要一邊開Skype與德國人員溝通，一邊裝嵌，足足4日才完成；疫下尋找合作夥伴裹足不前，曾與10間餐廳、酒吧商討，但停業令飲食業自顧不暇，商討不斷遭打斷。

最後二人決定搞搞新意思，與香港蒸餾所合作研發氈酒搓手液送給零售顧客。他們將參加在網上舉行的美酒佳餚巡禮，提供九折優惠，並推出優惠套裝，一瓶氈酒加兩支湯力水及搓手液售552元，套裝內也會有雞尾酒「Gin and tonic」的教學，務求提升顧客的品酒體驗。Jeremy笑說，但求能達到宣傳作用便已心滿意足。

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