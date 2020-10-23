18歲青年踢警一腳認罪判感化一年　律政司申加刑獲批改囚30日 (12:00)

被告龔逸勤（18歲）早前承認於去年11月11日，在將軍澳唐德街近唐俊街燈柱襲擊警長58151。辯方求情時透露，被告父親前年因病離世，母親則患腦瘤，需接受手術治療，被告同時需照顧患自閉和輕度智障的胞弟。署理主任裁判官徐綺薇接納感化報告建議，判被告接受感化一年，寄語被告「唔好再令媽媽擔心」。

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律政司一方表示，警方正當執行職務對社會是必須，亦有顯然易見的好處；襲警行為阻礙警方執法，罪行性質嚴重，一般須判處監禁式刑罰，認為原審裁判官犯下原則性錯誤，建議上訴庭改判被告較大阻嚇性質的刑罰，形容社會服務令某程度剝削一個人的自由，性質比感化令嚴重。

法官彭偉昌問，律政司是否接受社服令「唔係冇牙嘅東西」，「畀機會，最少都社服令呀，點會感化呀？」律政司一方表示同意，形容本案事主慶幸配戴保護裝備，沒因被告的行為受傷純屬幸運。

被告一方同意感化令的判刑過輕，希望法庭考慮被告的個人情況，考慮改判社服令，形容被告當時只是上班途中路過，亦非身穿黑衣的示威者。彭官質疑法庭應否視所有示威者均身穿黑衣，「印象中未必完全係咁」。

彭官又引述被告親自撰寫的求情信，指出被告稱自己當日「在大型示威活動中因與警員發生衝突被捕……市民應以合法方式爭取訴求，而非暴力方式表達不滿」，質疑被告「同路過有啲分別」，「如果路過會寫段咁嘅嘢出嚟？」被告一方回應，被告並非示威者，當時只是一時衝動而犯案。

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