新冠肺炎｜歐遊婦返港逾3周後發病料本地感染　梁子超：有人潛伏期20多日但機率低 (11:45)

確診38歲婦人10月9日曾有低燒，自行服藥後感覺痊癒，沒有求醫；至10月19日失去味覺才求診及接受病毒檢測，之後確診。梁子超認為，婦人10月9日的輕微病徵未能確定是否與新冠病毒有關，失去味覺的病徵與新冠病毒關聯較肯定，稱失去味覺一般較少比發燒遲如此多日出現。他稱，要檢查婦人是否有抗體，以及其密切接觸者有無受感染和時發病，才能藉此推論婦人最大可能何時染疫。

本港3月時曾有一名確診女病人潛伏期長達21日，她當時因父親確診，被列為密切接觸者，完成14日檢疫後接受醫學監察期間發病及確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君當時表示，病人入住檢疫中心單人房，認為她與父親接觸感染機率較高，相信屬較長潛伏期的個案，引述內地文獻指出，最長潛伏期個案可達24日，約100人中有一人潛伏期超過14日。

韓接種流感疫苗死者逾30 何栢良：港疫苗不同毋須太擔心

另外，韓國接種流感疫苗後死亡人數增至32。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今在商台節目表示，本港使用的疫苗與韓國不同，注射時亦有醫護人員監察過程，呼籲市民毋須太擔心。他指出，本港疫苗當中有微量蛋白、穩定劑及抗生素，市民若曾對相關物質有嚴重敏感反應，則可能不適合接種。

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